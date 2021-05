Derzeit wird der 13-jährige Mustafa N. aus Schwaig bei Nürnberg aus dem Kreis Nürnberger Land vermisst. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung berichtet, hat der Junge in der Nacht von Montag (03. Mai 2021) auf Dienstag (04. Mai 2021) sein Elternhaus in Schwaig verlassen und ist bislang nicht nach Hause gekommen.

Der Bub konnte trotz umfangreicher Suchmaßnahmen - auch mit einem Polizeisuchhund - nicht gefunden werden.

13-jähriger Bub verschwunden: Wer hat Mustafa gesehen?

Die Polizei bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mustafa wird wie folgt beschrieben:

etwa 155 cm groß, von schlanker Statur

trägt kurze, schwarze Haare

bekleidet mit einer blauen Jogginghose, schwarzer Jacke und schwarzen Sneakern

führt einen Rucksack der Marke "Jako‘"mit sich

Der Junge könnte auch mit der Bahn unterwegs sein.

Hinweise über den Verbleib des 13-Jährigen können direkt an die Polizeiinspektion Lauf unter der Telefonnummer 09123 9407 – 0 oder an jede andere Polizeidienststelle sowie über den Notruf 110 gemeldet werden.