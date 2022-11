Der Touren- und Reiseanbieter Travelcircus hat die Ergebnisse seines großen "Thermen und Wellnessbäder Vergleich 2022/2023" bekannt gegeben.

Veröffentlicht wurde unter anderem ein Ranking der 100 besten Thermen Deutschlands. Gleich mehrere Bäder aus Franken landen hierbei auf den vorderen Rängen. Vier fränkische Thermen belegen die Plätze drei, acht, 13 und 14.

Die besten Thermen Deutschlands - Travelcircus wählte vier Kriterien

Vier Bewertungskriterien spielten laut Travelcircus für die Thermen und Bäder mit Wellnessbezug eine Rolle: "Wie interessant und bekannt ist die Therme?" Um den Bekanntheitsgrad festzulegen, ermittelten die Reiseexperten den "Mittelwert aus der Anzahl der Google- und TripAdvisor-Bewertungen und dem monatlichen Suchvolumen bei Google". Die Kundenbewertungen auf Google und TripAdvisor gaben demnach Aufschluss auf die Beliebtheit.

Das dritte Kriterium bildete die Ausstattung. Hierfür addierte Travelcircus die "Anzahl von Saunen und Dampfbädern mit dem Angebot an Wellnessanwendungen und offiziell anerkanntem Heilwasser".

Zudem wurde die Preisbenotung miteinbezogen: "Das Preis-Leistungs-Verhältnis dient zur Entscheidungsgrundlage, wie die Therme wahrgenommen wird und ob es sich lohnt, sie zu besuchen. Deshalb haben wir für dieses Kriterium das Verhältnis von teuerstem Tageseintritt inklusive Sauna und Badewelt, Anzahl der Saunen und Dampfbäder und maximale Öffnungszeit in Stunden pro Tag berechnet", erklärt Travelcircus.

"Mega überwältigt" - "Obermain Therme" und "Kristall Palm Beach" unter den Top 10

"Wir sind mega überwältigt", schreibt das Team der "Obermain Therme" aus Bad Staffelstein auf Facebook. Das "Kristall Palm Beach" aus Stein bei Nürnberg wendet sich in ähnlich begeisterten Worten an seine Fans: "Darüber freuen wir uns riesig". Beide gehören zu den stolzen fränkischen Thermen, die es in die Top 10 geschafft haben.

Hier das Ranking der besten 15 Thermen im Überblick:

Therme Erding (Erding, Bayern) Therme Bad Wörishofen (Bad Wörishofen, Bayern) Obermain Therme (Bad Staffelstein, Bayern) Das Leuze - Mineraltherme (Stuttgart, Baden-Württemberg) Aqualand Köln (Köln, NRW) Carolus-Therme (Aachen, NRW) Badewelt Sinsheim (Sinsheim, Baden-Württemberg) Kristall Palm Beach (Stein, Bayern) Bali Therme (Bad Oeynhausen, NRW) Badeparadies Schwarzwald (Titisee-Neustadt, Baden-Württemberg) Albtherme Waldbronn (Waldbronn, Baden-Württemberg) H2O Herford (Herford, NRW) Fürthermare (Fürth, Bayern) Franken-Therme (Bad Windsheim, Bayern)

Auch "Fürthermare" und "Franken-Therme" können im Travelcircus-Ranking punkten

Die "Obermain Therme" bestach besonders durch ihre Beliebtheit und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Kriterien Beliebtheit und Ausstattung waren laut Travelcircus bei "Kristall Palm Beach" besonders lobenswert. Auch das "Fürthermare" und die "Franken-Therme" punkteten am meisten für ihre Beliebtheit.

