Das Kapitel Hamburger SV ist für Nürnbergs Interimstrainer Dieter Hecking längst abgehackt. "Das ist jetzt überhaupt nichts Besonderes mehr. Ich werde jedes Mal, wenn ich gegen den HSV spiele, danach gefragt", antwortete Hecking am Donnerstag auf eine Frage zum Verhältnis zu seinem ehemaligen Verein. Er habe sich in seinem Jahr als HSV-Trainer wohlgefühlt und kenne auch noch den ein oder anderen Spieler, "aber das ist bei mir bei allen Vereinen so", sagte der 58-Jährige.

Eine besonderes Prickeln löst das Wiedersehen also nicht aus. Trotzdem: Als Hecking den HSV im Sommer 2020 nach nur einer Saison und dem erneuten Nicht-Aufstieg verließ, hätte er wohl nicht gedacht, jemals als Trainer in das Volksparkstadion zurückzukehren. Der Vater von fünf Kindern sah seinen Platz fortan im Büro und nicht mehr an der Seitenlinie - und wechselte als Sportvorstand zum 1. FC Nürnberg.

Heckings Date mit dem Ex: 1. FC Nürnberg fordert den HSV

Fast drei Jahre später folgt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) also Heckings Date mit dem Ex. Die Ausgangslage könnte vor dem 23. Spieltag unterschiedlicher kaum sein. Während der HSV mal wieder um den Aufstieg mitspielt, richtet sich der Nürnberger Blick in Richtung Tabellenkeller. "Die Tabelle lügt nicht. Die müssen schon gut sein, wenn sie da oben stehen", befand Hecking.

Exakt 20 Punkte mehr haben die Norddeutschen auf ihrem Konto. Für Hecking dennoch kein Grund zur Sorge. "Wir sollten den HSV jetzt auch nicht zu groß machen", forderte der Nürnberger Sportvorstand. Die individuelle Qualität der Spieler sei zwar unumstritten. "Aber die letzten Wochen haben gezeigt, dass ihre Gegner auch zu Chancen kommen", merkte der 58-Jährige an.

Im Hamburger Volksparkstadion werden beim Spiel am Samstag rund 57.000 Zuschauer erwartet. Aus der fränkischen Metropole wollen etwa 3500 Fans mitreisen. Um die zehn Nürnberger Spieler - darunter die Offensivkräfte Benjamin Goller und Pascal Köpke - werden wohl nicht dabei sein. Einen exakten Überblick über die lange Verletztenliste schien Hecking nicht zu haben.

"Gegner kommen auch zu Chancen": Hecking über die Möglichkeit des zweiten Siegs in Serie - es wäre eine Premiere für den FCN

Mit drei Punkten in Hamburg könnte der Club erstmals in dieser Saison zwei Siege am Stück bejubeln - und so den Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter vergrößern. Der Erfolg aus der Vorwoche gegen Sandhausen war schmeichelhaft, sollte aber Selbstvertrauen gegeben haben.

Übrigens: Beim letzten Nürnberger Auswärtssieg im Volkspark hieß der FCN-Coach auch Dieter Hecking - 2012 gewannen die Franken im Norden 1:0. Ein Ergebnis, mit dem Hecking auch diesmal zufrieden wäre.