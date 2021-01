Im Nürnberger Schneetreiben hat Hannover 96 dem im neuen Jahr weiterhin sieglosen «Club» die höchste Saisonniederlage verpasst. Angetrieben vom herausragenden Japaner Genki Haraguchi gewannen die sehr effektiv auftretenden Niedersachsen am Sonntag im Max-Morlock-Stadion überraschend deutlich mit 5:2 (2:1).

Marvin Ducksch (19. Minute/Foulelfmeter), Timo Hübers (24.), Haraguchi (58.) sowie die eingewechselten Florent Muslija (72.) und Patrick Twumasi (86.) trafen für die Gäste. Michael Esser war zudem ein starker Rückhalt im Tor. Er konnte nur von Manuel Schäffler (35.) und kurz vor Schluss Johannes Geis (89.) bezwungen werden.

Club bleibt in unterer Tabellenhälfte

Hannover (26 Punkte) kann sich nach der Hinrunde wieder etwas mehr nach oben orientieren. Der «Club» (20 Zähler) muss wieder nach unten schauen.

Nürnbergs Trainer Robert Klauß hatte extra vor Haraguchi gewarnt. Doch Hannovers Spielmacher konnte schalten und walten. Vorm Foul an Ducksch, das zum Elfmeter führte, spielte er den Angreifer toll frei. Asger Sörensen foulte, Ducksch erzielte sein neuntes Saisontor.

Nach einer Ecke erhöhte Hübers per Kopf. Der «Club» fand erst danach in die Partie. Schäffler verkürzte per Kopf. Der «Club» war nach der Pause immer bemüht, aber defensiv anfällig. Hannover schlug noch dreimal eiskalt zu. Einen Schuss von Sarpreet Singh lenkte Hannovers Keeper Esser zudem beim Stand von 1:4 noch an die Latte (78.).