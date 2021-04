Der 1. FC Nürnberg hat im Saisonendspurt der 2. Fußball-Bundesliga eine Überraschung gegen Aufstiegsaspirant Holstein Kiel verpasst. Die lange Zeit effektive Mannschaft von Trainer Robert Klauß blieb am Dienstagabend beim 1:1 (1:0) im Nachholspiel des 29. Spieltags gegen die Norddeutschen aber im siebten Spiel am Stück ohne Niederlage. Damit räumten die Nürnberger auch alle theoretischen Zweifel am Klassenerhalt aus. Sie können sich mit 40 Punkten nun weiter nach oben in der Tabelle orientieren.

Dennis Borkowski (31. Minute) belohnte mit seinem dritten Saisontreffer zunächst die giftigen Nürnberger. Janni Serra (67.) glich für die in der Schlussphase drängenden Kieler noch aus. Der «Club» hatte zudem bei zwei Aluminiumtreffern Pech.