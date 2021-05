Am Samstagvormittag (29. Mai 2021) gegen 10.30 Uhr befuhr ein Fahrer eines weißen Sportwagens die Straße von Markt Erlbach in Richtung Emskirchen im Kreis Neustadt an der Aisch.

Wie die Polizeiinspektion Neustadt am Sonntag (30. Mai 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, fuhr der Fahrer mittig auf Straße. Ein entgegenkommender Fahrer, der einen Anhänger am Auto hatte, musste aufgrund dessen stark abbremsen. Ein hinter diesem fahrender Wagen prallte auf den Anhänger, da dessen Fahrer die Situation zu spät erkannte. Zudem wurde dieser auch noch verletzt.

Sportwagenfahrer sorgt für Unfall und einen Verletzten - und fährt einfach davon

Die beiden Zeugen gehen davon aus, dass der Sportwagenfahrer den Unfall mitbekommen haben muss. Dieser fuhr mit seinem weißen Audi R8 allerdings einfach davon.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu dem Sportwagen machen können. Wer Angaben machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 09161/8853-14 bei der Polizei zu melden.