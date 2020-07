Öffentlichkeitsfahndung: Die Polizei sucht nach einem vermissten Mann aus dem mittelfränkischen Bad Windsheim. Der 77-jährige Manfred B. ist seit Dienstag (28. Juli 2020) spurlos verschwunden. Jetzt erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut Polizeibericht hat der Rentner am Dienstagmittag sein Anwesen im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim mit seinem Auto verlassen. Der 77-Jährige fuhr in unbekannte Richtung weg und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Der Rentner ist dringend auf Medikamente angewiesen und könnte sich in hilfloser Lage befinden.

Vermisster Mann mit Auto unterwegs

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Er war zuletzt mit einem grauen Mercedes-Benz ML 350 mit dem amtlichen Kennzeichen RO-MB 327 unterwegs. Der Senior hat kein Handy bei sich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Windsheim unter der Telefonnummer 09841/6616-0 sowie unter der Notrufnummer 110 entgegen. Weitere offene Vermisstenmeldungen finden Sie hier.