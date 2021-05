Jousy-Selina spurlos aus Ipsheim verschwunden: Seit Mittwoch (19.05.2021) wird die 14-jährige Jousy-Selina Z. aus einer Wohngruppe in Ipsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) vermisst. Dies teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag (20.05.2021) mit.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise zum Aufenthaltsort von Jousy-Selina.

Vermisst in Ipsheim: 14-jährige Jousy-Selina könnte ärztliche Hilfe benötigen

Jousy-Selina verließ am Mittwochvormittag die Wohngruppe und kehrte bislang nicht zurück. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Mädchen ärztliche Hilfe benötigt, bittet die Polizeiinspektion Bad Windsheim um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.

Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Bad Windsheim liefen bislang erfolglos.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

circa 160 cm groß

zierlicher Statur

dunkelblonde Haare

trägt eine runde goldene Brille

vermutlich mit einer schwarzen Jacke mit Fellkapuze und einer schwarze Hose bekleidet.

Eventuell führt sie einen schwarzen Turnbeutel mit neonfarbenem Nike-Zeichen mit sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Windsheim unter der Telefonnummer 09841/66160 entgegen.