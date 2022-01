Erlbach vor 1 Stunde

Vermisst

Verdächtiger Fund an Waldrand löst Suchaktion aus: Mädchen stundenlang verschwunden

Als eine Zwölfjährige aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch am Mittwoch (12. Januar 2022) nicht in der Schule ankam, startete die Polizei eine große Suchaktion. Zuvor hatte ein Spaziergänger einen Fund gemeldet.