Tödlicher Motorradunfall bei Neustadt an der Aisch: Am Freitag (11.06.2021) kam es zu einem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, geschah der Unfall auf halber Strecke zwischen Neustadt an der Aisch und dem Gemeindeteil Schellert.

Gegen 13.15 Uhr war eine 50 Jahre alte Frau mit dem Auto auf der Staatsstraße 2255 in Richtung Neustadt an der Aisch unterwegs. An der Abzweigung in Richtung des Gemeindeteils Unterschweinach wollte sie nach links abbiegen, wobei sie jedoch mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammenstieß.

Auto erfasst Motorradfahrer: 52-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Der 52-jährige Biker wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Autofahrerin wurde ebenfalls verletzt und wurde zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Motorrad als auch das Auto wurden stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Polizei Neustadt an der Aisch hat die Unfallaufnahme übernommen und wird bei den Ermittlungen von einem Sachverständigen unterstützt. Die Staatsstraße ist im betroffenen Abschnitt komplett gesperrt worden. Die Feuerwehr ist vor Ort und leitet den Verkehr um. Voraussichtlich wird die Sperre erste gegen 16.30 Uhr aufgehoben.