Tödlicher Zusammenstoß in Mittelfranken: Auf der B470 im Landkreis Neustadt an der Aisch ist es am Donnerstagmorgen (2. Juli 2020) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorrad und ein Pick-up kollidierten. Der Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen. Die Unfallaufnahme ist gegenwärtig noch im Gange,

Am Donnerstagmorgen (2. Juli 2020) ereignete sich auf der B470 bei Uehlfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Motorradfahrer wurde tödlich verletzt. Dies berichtet die Polizei.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 31-jährige Fahrer eines Ford-Pick-up mit Anhänger gegen 7.30 Uhr die B470 von Uehlfeld kommend in Richtung Dachsbach unterwegs. Auf Höhe Demantsfürth bog er nach links von der Bundesstraße ab. Beim Abbiegevorgang kam es aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Uehlfeld fahrenden Motorradfahrer. Der 56-jährige Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb.

Der 31-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Vor Ort waren laut Polizei ein Rettungshubschrauber und die alarmierten umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Die Bundesstraße ist für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis in die Mittagsstunden teilweise gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 7.30 Uhr auf der B470 bei Uehlfeld auf Höhe der Abzweigung Demantsfürth. Der Motorradfahrer war aus Dachsbach kommend in Fahrtrichtung Höchstadt unterwegs. Auf der Strecke kam ihm ein weißer Geländewagen entgegen, der nach links Richtung Demantsfürth abbiegen wollte. Dabei kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Biker erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher gegenüber inFranken.de mitteilte.

Rettungshubschrauber im Einsatz - Unfallaufnahme noch im Gange

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Wie die Polizei berichtet, kam an der Unfallstelle auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen zurate gezogen. Die Unfallaufnahme ist aktuell noch im Gange.

Der Verkehr auf der B470 wird momentan noch an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kann deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen.

