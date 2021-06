Schwerer Motorradunfall bei Neustadt an der Aisch: Am Freitag (11.06.2021) kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Mittelfranken geschah der Unfall auf halber Strecke zwischen Neustadt an der Aisch und dem Gemeindeteil Schellert.

Der Fahrer des Motorrads wurde dabei verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Symbolbild/Vorschaubild: KOKALA VIEW/Adobe Stock