In den frühen Morgenstunden des Freitags (17. Juli 2020) ist es nahe Neuhof an der Zenn (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer durchbrach mit seinem Wagen eine Schutzplanke und donnerte eine Böschung hinab.

Das Fahrzeug mit den insgesamt vier Insassen landete anschließend halbseitig in einem Bach. Dies berichtete die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch gegenüber inFranken.de.

Autofahrer übersieht Einmündung - Wagen schießt über Kreuzung hinaus

Der Unfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr an der Kreuzung zwischen der Staatsstraße 2255 und der Staatsstraße 2413 bei Neuhof an der Zenn.

Der Fahrer des Unfallautos hatte offenkundig eine Einmündung übersehen, schoss über die Kreuzung hinaus und kam einige Meter von der Straße entfernt in einer Böschung neben der Straße zum Stehen. Der Wagen landete hierbei halbseitig im Neuselingsbach, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Informationen der Polizei besitzt der Unfallverursacher anscheinend keine Fahrerlaubnis und stand zum Unfallzeitpunkt zudem möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen.

Vermeintlicher Mitfahrer entpuppt sich als Unfallverursacher

Das ist vermutlich auch der Grund, warum sich der 27-jährige Fahrer gegenüber den Einsatzkräften zunächst als Mitfahrer ausgegeben hatte. Erst im Krankenhaus konnte der Mann dann als Unfallverursacher ermittelt werden.

Laut derzeitigem Sachstand erlitten die insgesamt vier Insassen des Unfallfahrzeugs lediglich leichte Verletzungen und konnten sich selbstständig aus dem stark beschädigten Wagen befreien.

