Auf der B8 bei Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, kam es am Dienstag (07.07.2020) zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch berichtet, geriet ein 19-Jähriger mit einem Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen.

Eine 45-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Im zweiten beteiligten Auto saßen drei Menschen - darunter ein 7 Monate alter Säugling. Alle drei kamen mit leichten Verletzungen davon.

Zusammenstoß mit drei Autos bei Markt Bibart: 19-Jähriger schwer verletzt

Der 19-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Wie der 19-Jährige auf die Gegenspur geriet, ist bisher noch unklar.