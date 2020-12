Im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist es am Freitag (25. Dezember 2020) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizeiinspektion Bad Windsheim auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, hat ein Fahrer dem anderen die Vorfahrt an einer Kreuzung bei Uffenheim genommen.

Einer der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und erlitt eine Schädelprellung, so die Polizei weiter.