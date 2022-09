Feuer in Mittelfranken ausgebrochen: Gegen 20.18 Uhr ist am Sonntagabend (11. September 2022) der Alarm bei der Feuerwehr über einen Dachstuhlbrand eingegangen, woraufhin die Einsatzkräfte nach Obertaschendorf ausrückten. Zudem war gemeldet worden, dass sich Personen in Gefahr befinden könnten.

Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass sich eine Scheune in Vollbrand befand. Die Flammen drohten auch auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. "Als weitere Gefahr wurde ein Gastank identifiziert, der sich neben der Brandstelle befand", erklärt Rainer Weiskirchen, Pressesprecher der Feuerwehren im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, im Gespräch mit News5.

Brand in Obertaschendorf: Feuer beschädigt Wohnhaus

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst das Wohnhaus ab. Die Fassade erlitt durch die Hitzeentwicklung dennoch Schäden. Der Gastank befindet sich laut Feuerwehr zu etwa einem Drittel unterhalb des Grundstücks und sehr nahe an der brennenden Scheune.

Der Rettungsdienst versorgte zwei Nachbarn, die sich beim Versuch, bei den Löscharbeiten zu helfen, leichte Rauchgasvergiftungen zugezogen hatten. Insgesamt sechs Feuerwehren mit rund 80 Einsatzkräften waren vor Ort. Das nebenstehende Wohnhaus wurde mit einer Wärmebildkamera und der Dachstuhl der Scheune auf mögliche Glutnester kontrolliert.

