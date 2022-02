Trautskirchen aktualisiert vor 12 Minuten

Einsatz

Schwerer Unfall am Freitagmorgen: Kastenwagen kracht frontal in Auto - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Freitagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim gekommen. Einer der beiden musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.