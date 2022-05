Am Dienstag (24. Mai 2022) ist es auf einer Baustelle des Gymnasiums in Scheinfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch) zu einem Betriebsunfall gekommen.

Dort arbeitete ein 21-jähriger Bauarbeiter "Gerüst des Gebäudes, um Schalungsplatten zu entfernen", wie die Polizeiinspektion Neustadt Aisch erklärt. Zu dem Unglück kam es, als er sich beim Einstieg in die Leiter an einer der Platten festhielt.

Sturz aus drei Metern Höhe - Bauarbeiter zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht

Die Platte gab nach, wodurch der 21-Jährige aus dem Gleichgewicht kam. Daraufhin stürzte der Arbeiter aus etwa drei Metern Höhe vornüber zu Boden und landete auf einem herausstehenden Armierungseisen.

Bei dem Unfall zog sich der 21-Jährige Verletzungen im Brustbereich zu, die jedoch nicht lebensgefährlich seien. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Behandlung ins Klinikum Erlangen.

