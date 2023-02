Beim Versuch trotz Hausverbot zu seiner Ex-Freundin zu gelangen, ist ein 15-Jähriger am Samstagnachmittag auf ein Dach geklettert. Zuvor war er bereits mehrfach an der Haustür abgewiesen worden.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall um 17:30 in Scheinfeld.

Junge warf Steine auf das Haus

Ein Nachbar sah ihn auf dem Dach und sprach ihn auch zunächst an, bevor er die Bewohner verständigte. Gemeinsam fand man die Jacke des Jungen im Garten und schließlich auch ihn, der sich zwischenzeitlich versteckt hatte. In seiner Jacke befanden sich Steine, die der Junge zuvor auf das Dach geworfen hatte, wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch mitteilte.

Durch die Steine wurde das Blechdach des Hauses stark beschädigt und auch die großflächige Photovoltaik-Anlage könnte betroffen sein. Erst nach Begutachtung eines Fachmanns kann die tatsächliche Schadenshöhe festgelegt werden. Nach dem Vorfall stellte die Bewohnerin Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Auch aus der Region: Schwerverletzte nach Frontal-Zusammenstoß: Rettungseinsatz mit Hubschrauber

Vorschaubild: © pixabay / Ingo Kramarek