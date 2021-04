Uffenheim vor 1 Stunde

Uffenheim: Wohnhausbrand in Uffenheim - Keine Verletzten

Uffenheim (ots) - Am Samstagvormittag (09.04.2021) geriet aus bislang unbekannten Gründen ein Wohnhaus im Ortskern von Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) in Brand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude nicht verhindert werden.