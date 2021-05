Uffenheim vor 31 Minuten

Uffenheim: Unbekannter ging Geldautomat in Uffenheim an - Zeugenaufruf

Uffenheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ging in der Nacht von Samstag (15.05.2021) auf Sonntag (16.05.2021) einen Geldausgabeautomat in Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) an. An Bargeld gelang der Täter hierbei nicht, richtete jedoch einen hohen Sachschaden an.