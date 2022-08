Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen (10.08.2022) und Donnerstagmorgen (11.08.2022) in ein freistehendes Einfamilienhaus in Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Haus im Lindenweg ein und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 400 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nahm den Sachverhalt auf. Die Kripo Ansbach sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell