Am Samstagvormittag (02.10.2021) brach aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einer Biogasanlage in Markt Erlbach (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) aus. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 10:30 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken ein Brand in einer Biogasanlage nahe des Markt Erlbacher Ortsteils Oberulsenbach gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren standen mehrere Biogasmotoren bereits in Flammen und mussten durch ein Großaufgebot der umliegenden Wehren gelöscht werden.

Eine Gefahr für Anwohner war nicht gegeben. Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

