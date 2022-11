Am Freitagvormittag (04.11.2022) bestahl ein angeblicher Kriminalbeamte eine Seniorin in Hagenbüchach (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 10:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer Seniorin in Hagenbüchach, zeigte einen Ausweis vor und gab sich als Kriminalbeamter aus. Der Unbekannte erklärte, dass er wegen Einbruchsdelikte ermitteln würde und dringend im Haus befindliche Wertgegenstände überprüfen müsse.

Als sich der Mann in dem Anwesen befand, nahm er in einem unbeobachteten Augenblick eine Geldkassette an sich und flüchtete mit der Beute von mehreren Tausend Euro. Die Seniorin verständigte daraufhin über den Notruf die Polizei.

Der Mann konnte trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unerkannt flüchten. Er wird wie folgt beschrieben:

Circa 50 Jahre alt, circa 165 cm groß, normale Statur. Der Mann war mit einem grün-braunen Parka bekleidet und führte einen Aktenkoffer mit sich.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell