In der Nacht zum vergangenen Freitag (21.01.2022) brachen Unbekannte in eine Tankstelle in Bad Windsheim ein und verursachten einen hohen Entwendungsschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von Donnerstagabend (20.01.2022), 20:30 Uhr bis Freitagmorgen (21.01.2022), 05:55 Uhr, brachen Unbekannte in eine Tankstelle in der Nürnberger Straße ein.

Sie verschafften sich über die Glasschiebetür Zugang zum Verkaufsraum und entwendeten vorwiegend Zigaretten in einem geschätzten Gesamtwert von ca. 12.000 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte erste Spuren am Tatort und übernimmt die weiteren Ermittlungen. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

