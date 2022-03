Am Sonntagabend (13.03.2022) beschmierten zunächst Unbekannte die Stadthalle in Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) mit prorussischen Parolen. Die Polizei nahm kurz darauf zwei mutmaßliche Täter fest.

Gegen 23:15 Uhr wurden zwei Unbekannte beobachtet, wie sie in der Luitpoldstraße mit schwarzer und silberner Sprühfarbe Zeichen und Texte (prorussischer Bezug) an die Fassade der Stadthalle sowie an Laternen, Mülltonnen und den Gehweg sprühten. Die zwei entfernten sich nach ihrer Tat zunächst unerkannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung gelang es einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Windsheim unweit des Tatorts die zwei Tatverdächtigen (14 und 39 Jahre) anzutreffen. Als die beiden kontrolliert werden sollten, rannte der Jüngere weg. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn fest. Der 39-Jährige leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Verletzt wurde hierbei niemand. Beide Personen haben einen Migrationshintergrund.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die Wohnungen der Tatverdächtigen und stellten unter anderem Spraydosen sicher.

Wie in Meldung 324 berichtet, wurde bereits in der Nacht auf den 09.03.2022 die Stadthalle auf dieselbe Art und Weise beschmiert. Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Ansbacher Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang.

Erstellt durch: Mirjam Werner

