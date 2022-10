Am späten Freitagabend (14.10.2022) brach in einer Obdachlosenunterkunft in Bad Windsheim (Lkrs. Ansbach) ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23:15 Uhr teilte ein Bewohner der Unterkunft am Spitalwall über Notruf eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude mit. Unmittelbar zuvor habe es im Flur des ersten Stockwerkes gebrannt. Den Bewohnern gelang es jedoch, die Flammen umgehend selbstständig zu löschen.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

