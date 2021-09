Neustadt/Aisch vor 1 Stunde

Neustadt/Aisch: Zeugenaufruf nach erneutem Einbruch in Fabrik

Neustadt/Aisch (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (06./07.09.2021) brachen erneut (Meldung 1192) Unbekannte in eine Fabrik in Markt Erlbach ein. Die Polizei sucht Zeugen.