Nach dem Einkaufen in einem Discounter war die 41-Jährige kurz nach 13:00 Uhr zu Fuß in der Ottostraße unterwegs, als sie unvermittelt von einem Unbekannten umgestoßen wurde. Der Täter entriss ihr die braune Umhängetasche und die Einkaufstüte des Discounters. Anschließend flüchtete er mit den erbeuteten Taschen. Darin befand sich neben persönlichen Gegenständen und etwas Bargeld auch unter anderem eine neu erworbene Akku-Bohrmaschine.

Täterbeschreibung:

Alter unbekannt, etwa 175-180 cm groß, trug eine Mund-Nasen-Maske, war mit einem schwarzen Adidas-Pullover und einem grauen Adidas-Käppi bekleidet.

Das Opfer verletzte sich beim Sturz im Gesicht, am Knie und an den Händen. Der Rettungsdienst kam zur Begutachtung vor Ort. Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nahmen den Sachverhalt auf. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen blieb ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Ansbach übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, insbesondere ein kleiner Junge, der möglicherweise den Vorfall beobachtet hat, gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

