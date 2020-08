Bad Windsheim 30.08.2020

Bad Windsheim: Tödlicher Badeunfall in Bad Windsheim

Bad Windsheim (ots) - Am Samstagnachmittag (29.08.2020) ereignete sich in einem Freizeitbad in Bad Windsheim ein tödlicher Badeunfall. Ein 78-jähriger Mann verstarb.