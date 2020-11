Bad Windsheim vor 15 Minuten

Bad Windsheim: Tatverdächtiger nach Gaststätteneinbruch auf frischer Tat festgenommen

Bad Windsheim (ots) - In der Nacht zum Sonntag (29.11.2020) drang ein 23-Jähriger gewaltsam in eine Gaststätte in der Bad Windsheimer Innenstadt ein. Die Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen noch am Tatort fest.