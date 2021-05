Bad Windsheim vor 1 Stunde

Bad Windsheim: Großbrand in Burgbernheim - Kriminalpolizei Ansbach geht von technischem Defekt aus

Bad Windsheim (ots) - Wie mit Meldung 674 berichtet, kam es am Donnerstag (13.05.2021) in Burgbernheim (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) zu einem schadensträchtigen Brand in einem Fertigungsbetrieb für Holzhäuser. Die Kriminalpolizei Ansbach geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.