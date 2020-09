Bad Windsheim vor 5 Stunden

Bad Windsheim: Einbruch in Kfz-Werkstatt - Zeugenaufruf

Bad Windsheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (31.08./01.09.2020) sind unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in Trautskirchen (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) eingebrochen. Die Kriminalpolizei Ansbach sucht Zeugen.