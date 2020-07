Bad Windsheim vor 44 Minuten

Bad Windsheim: Brand in Oberntief - Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Windsheim (ots) - Wie am 28.06.2020 mit Meldung 861 berichtet, kam es am Samstagmorgen (27.06.2020) im Bad Windsheimer Ortsteil Oberntief (Lkrs Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) zu einer Brandstiftung in einem landwirtschaftlichen Anwesen. Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.