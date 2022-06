Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Neustadt/Aisch vom 25.06.2022

Ölfilm auf der Aisch

Gerhardshofen - Ein Angler teilte am 24.06.2022 gegen 19.10 Uhr einen Ölfilm auf einem Seitenarm der Aisch bei Gerhardshofen mit. Über ein Pumpenhäuschen konnte der Ölfilm bis in die nahegelegene Kläranlage zurückverfolgt werden. Wie es zum Öleintrag kam und wie viel Öl tatsächlich in das Gewässer gelangte konnte nicht geklärt werden. Die freiwillige Feuerwehr war vor Ort und errichtete Ölsperren, es wurde eine Spezialfirma zur Absaugung der Wasseroberfläche beauftragt und Wasserproben entnommen.

Alkoholisiert ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Scheinfeld - Am 24.06.2022 gegen 16.35 Uhr wurde ein 56 Jahre alter Mann mit seinem Mofa in Scheinfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein Alkoholwert von über 1,5 Promille festgestellt. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Im Rahmen der Sachbearbeitung wurde bekannt, dass er sein Mofa so manipulierte, dass es erheblich schneller als die erlaubten 25 km/h fährt. Eine nun notwendige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen, er war lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedenster Delikte eingeleitet.

Vorschaubild: © Foto: Polizei Selb