Polizeibericht der Polizeiinspektion Neustadt/Aisch vom Sonntag, 03.10.2021

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Quad kam es am 02.10.21, gegen 11:35 Uhr, in Markt Erlbach. Eine 62 Jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Hagenhofener Straße in die Windsheimer

Straße nach links abbiegen und übersah hierbei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 59 Jährigen Quadfahrer. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Der Gesamtsachschaden wurde auf ca. 4000,- Euro geschätzt.

Hinteres Kfz-Kennzeichen entwendet

In der Nacht vom 01.10.21 auf 02.10.21, zwischen 02:00 und 07:00 Uhr, wurde das hintere KfzKennzeichen eines Pkw Mercedes, A-Klasse, in der Nürnberger Straße in Neustadt a. d. Aisch entwendet. Der Pkw war in der Nähe einer Gaststätte geparkt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Neustadt.

Schlägerei

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 02.10.21, gegen 21:00 Uhr, in Neustadt, vor einer Shisha-Bar in der Nürnberger Straße. Zwei junge Männer, beide 22 Jahre alt, gerieten hier aneinander und schlugen sich. Ein weiterer 22 Jährige wollte die beiden trennen und wurde ebenfalls geschlagen. Einer der Schläger soll hierbei eine abgebrochene Glasflasche als Waffe benutzt haben. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Schwerwiegend verletzt wurde niemand. Gegen den Mann, welcher die Glasflasche als Waffe nutzte, wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Außenspiegel abgetreten

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Pkw Opel Astra, geparkt in der Hindenburgstraße in Emskirchen, auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios, durch einen unbekannten Täter beschädigt. Dieser trat vermutlich mit dem Fuß den rechten Außenspiegel des Pkw ab. Die Beschädigung wurde am 01.10.21, gegen 10:00 Uhr festgestellt. Der Sachschaden wird auf 250,- Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Neustadt.

