In einer Werkstatt in Oberndorf bei Ipsheim im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim ist am Mittwochvormittag (8. Februar 2023) ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, rückte ein Großaufgebot mit rund 100 Einsatzkräften gegen 11.30 Uhr zu dem Vollbrand aus.

Durch die sehr starke Rauchentwicklung, die bereits aus der Ferne sichtbar war, musste die Bundesstraße 470 für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt werden. Laut Polizei kommt es derzeit noch zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen im Bereich von Oberndorf. Auch rund zwei Stunden nach Ausbruch des Brandes sind die Einsatzkräfte zahlreich vor Ort (Stand 13.30 Uhr).

Die Ursache des Brandes ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Glücklicherweise kamen bislang keine Personen zu Schaden, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken bestätigte.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.