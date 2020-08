Neustadt/Aisch: Unbekannter belästigt Frau - Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei berichtet, ist am Freitagabend kurz vor Mitternacht eine 25-Jährige auf dem Weg nach Hause belästigt worden. Sie war auf dem Weg nach Hause nach einer Feier, als sie zwischen Plärrer und Marktplatz in Neustadt an der Aisch von einem Unbekannten angesprochen wurde.

Der Mann berührte sie nach ihrer Aussage unsittlich und hat sie mit einem Messer bedroht. Schließlich entfernte er sich. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 45 Jahre alt

ca. 170 cm groß, muskulös

trug Brille, kurze, helle Jeans und weißes/hellblaues T-Shirt

Kette mit großen Gliedern am Arm

roch nach Alkohol

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt/Aisch

(09161/8853-0) in Verbindung zu setzen.