Schock für eine Katzenbesitzerin in Neustadt an der Aisch: Am Montag (13. September 2021) entdeckte eine 28-Jährige im Fenster einer Nachbarwohnung ihre Katze. Das Tier war seit rund einem halben Jahr vermisst, teilte die Polizei Neustadt mit.

Damals war die reinrassige Katze im Wert von etwa 800 Euro ohne erkennbaren Grund verschwunden. Als die 28-Jährige also ihr Haustier sah, versuchte sie zunächst die Inhaberin der Wohnung zu kontaktieren. Nachdem dies gescheitert war, wandte sie sich an die Polizei.

Gestohlene Katze führt zu überraschendem Fund in Neustadt an der Aisch

Auch der Polizei wollte die 53 Jahre alte Wohnungsinhaberin nicht die Tür öffnen. Die Staatsanwaltschaft ordnete schließlich die Wohnungsöffnung an. In dem Mehrfamilienhaus konnten sowohl die 53-Jährige als auch die gesuchte Katze gefunden werden. Das bestätigte auch das Auslesen des Mikrochips, mit dem das Tier versehen war - doch das war noch nicht alles.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die 53-Jährige noch eine Zweitwohnung besaß. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizeibeamten dort ein "wahres Katzenparadies" vor mit diversen Kratzbäumen und Spielzeug. In der Wohnung waren weitere Tiere untergebracht, darunter auch ein frischer Wurf Kätzchen, der offenbar von der vermissten Katze stammt. Während sich die 28-Jährige nun um die komplette zurückgeführte Katzenfamilie kümmert, muss sich die 53-Jährige wegen ihrer "fast pathologischen Katzenliebe" strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Gaelle Marcel/Unsplash.com