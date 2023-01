Neustadt an der Aisch vor 59 Minuten

Streit vor Krankenhaus

Mann fährt Sanitäter auf Klinik-Parkplatz an: Ehefrau geht auch noch auf 58-Jährigen los

Ein Streit wegen einer Parksituation vor einem Krankenhaus in Neustadt an der Aisch ist am Mittwochvormittag eskaliert. Am Ende wurden zwei Menschen verletzt, darunter ein Rettungssanitäter.