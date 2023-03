Schockanruf in Neustadt an der Aisch: Eine Frau (72) wurde am Mittwochmittag (15. März) gegen 11.30 Uhr von einer Telefonbetrügerin angerufen. Die Anruferin gab sich dabei als vermeintliche "Oberstaatsanwältin" aus, wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch berichtet.

Eine Bekannte der 72-Jährigen habe angeblich bei einem Unfall eine Person getötet - die Rentnerin müsse deshalb 25.000 Euro zahlen, log die Anruferin.

Anruferin fordert 25.000 Euro - doch Frau kommen Zweifel auf

Die geschockte Frau hob daraufhin das Geld ab und sollte es an einen "Außendienstmitarbeiter des Gerichts" übergeben. Vereinbarter Treffpunkt war ein Parkplatz in der Wilhelmstraße. Dort kamen der 72-Jährigen jedoch Zweifel über die Wahrheit des Telefonats auf.

Sie beendete das Gespräch mit der Anruferin und rief die Familie der Bekannten an. Diese stellte klar, "dass die Bekannte wohlbehalten im Urlaub verweilt und auch niemand angefahren hat", heißt es vonseiten der Polizei. Somit flog die Lüge der Schockanruferin auf.

Unterdessen tauchte der angebliche "Außendienstmitarbeiter" am Auto auf und forderte mehrmals die Übergabe des Gelds. Die 72-Jährige verweigerte dies und schaute nochmal auf ihr Handy - woraufhin der Abholer verschwand. Die Rentnerin fuhr daraufhin umgehend zur Polizei und erstattete Anzeige.

Polizei bittet um Zeugenaussagen

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise zu dem Abholer. Folgende Details sind bekannt:

Mittleres Alter

Outfit: blaue Jacke

Sonstiges: trug vermutlich eine Mütze

Wer zum Tatzeitpunkt eine verdächtige Person mit dieser Beschreibung gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. Zeugenaussagen und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09161/8853-0 entgegen.

Auch interessant:

Vorschaubild: © Sebastian Gollnow/dpa (Symbolbild)