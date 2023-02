Ein 61-jähriger geriet am Montag (6. Februar 2023) gegen 17 Uhr in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Grund für den Unfall war laut Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch die zu hohe Geschwindigkeit des 61-jährigen. Unfallstelle ist die Bundesstraße 470 von Birkenfeld nach Neustadt an der Aisch.

Rettungseinsatz per Hubschrauber

Das Ehepaar, das in dem geschädigten Wagen gesessen hatte, musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Unfallverursacher hatte mehrere Frakturen und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei verortet den Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

