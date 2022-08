Neustadt an der Aisch vor 1 Stunde

Überfall

Auf dem Heimweg überfallen und verprügelt: Forderung nach Geld endet mit Schlag ins Gesicht

Vier Unbekannte haben einen 20-Jährigen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Neustadt an der Aisch überfallen. Das Opfer konnte die Unbekannten aber beschreiben.