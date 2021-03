Mädchen absichtlich angefahren: Am Dienstagvormittag (23.03.21) wurden in der Unteren Schloßgasse in Neustadt an der Aisch zwei Mädchen angefahren.

Die Mädchen, im Alter von 9 und 10 Jahren, wurden angeblich absichtlich von einem "jungen Burschen" mit dem Motorroller angefahren, wie die Polizei Neustadt an der Aisch mitteilt.

Neustadt an der Aisch: Rollerfahrer fährt absichtlich Mädchen an

Sie erlitten dabei leichte Verletzungen, konnten den Rollerfahrer und sein Fahrzeug aber nicht näher beschreiben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen des Vorfalls.