Neustadt an der Aisch vor 1 Stunde

Diebstahl

Ladendieb schlägt Kunden mit Faust gegen Kopf und flüchtet - später kontaktiert er selbst die Polizei

Ein Dieb wurde in Neustadt an der Aisch gefasst. Zuvor hatte der Mann bereits mehrere Diebstähle in dem Laden begangen, was durch die Videokameras aufgefallen war.