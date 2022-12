Neustadt/Aisch vor 1 Stunde

Unfall

Kutsche kippt auf Neustädter Weihnachtsmarkt - Fünf Verletzte

Zu einem Unfall mit einer Kutsche ist es am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt in der Neustadt an der Aisch gekommen. In einer Kurve brach ein Rad des Gefährts und kippte zur Seite, wodurch Fahrer und Passagiere zu Boden stürzten. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt.