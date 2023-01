In Neustadt an der Aisch haben sich am Freitag (13. Januar 2023) gleich zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Jugendliche unvermittelt eine Straße überqueren wollten und dabei nicht auf entgegenkommende Fahrzeuge achteten.

Im ersten Fall, so berichtet es die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch, fuhr gegen 13.10 Uhr eine 44-jährige Frau die Ansbacher Straße vom Plärrer kommend in Richtung Schellert entlang. Auf Höhe der Berufsschule in der Ansbacher Straße trat plötzlich ein 14-jähriger Junge ohne Vorankündigung auf die Straße, um diese zu überqueren.

Fußgänger-Unfälle in Neustadt Aisch: Jungen werden von Autos erfasst und erleiden leichte Verletzungen

Hierbei wurde der Junge von dem Wagen erfasst und stürzte durch den Aufprall zu Boden. Zum Glück zog er sich dadurch lediglich Schürfwunden am Knie und Ellenbogen zu, informiert die Polizei. Um sicherzugehen, kam der 14-Jährige für eine vorsorgliche Kontrolle ins Krankenhaus von Neustadt. Durch den Unfall entstand am Wagen der 44-Jährigen ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Der zweite Verkehrsunfall geschah gegen 15.45 Uhr, als eine 69-jährige Frau mit ihrem Auto die Straße an den Herrenbergen stadtauswärts entlangfuhr. Plötzlich rannte ein 16-Jähriger vor ihr auf die Straße, um auf die gegenüberliegende Straßenseite zu seiner Mutter zu gelangen.

Die 69-Jährige konnte den darauf folgenden Zusammenstoß mit dem Jungen, trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung, nicht mehr verhindern und erfasste ihn frontal mit ihrem Fahrzeug. Durch die Kollision, erlitt der 16-Jährige nur leichte Schürfwunden an Ellenbogen und Zeh, außerdem brach ihm einer seiner Zähne ab. Dieser musste laut Polizei auch weiter nicht medizinisch behandelt werden. Am Fahrzeug der 69-Jährigen entstand ein Frontschaden von etwa 5000 Euro.

