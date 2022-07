Erst rund einen Tag später ist der Polizeiinspektion ein Vorfall in Neustadt/Aisch mitgeteilt worden, bei dem ein unbekannter Mann zwei Frauen belästigte. Laut Polizei beobachteten zwei Frauen am Montagnachmittag (25. Juli 2022) gegen 17.45 Uhr einen ihnen unbekannten Mann. Dieser saß in einem Gebüsch im Bereich des Großparkplatzes am Schnizzersweg, Höhe Eisenbahn in Neustadt an der Aisch.

Als er merkte, dass er von beiden Frauen beobachtet wurde, holte er sein Geschlechtsteil heraus und begann daran herumzuspielen. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 bis 65 Jahre alt, schlanke Figur, kurze schwarze nach hinten gekämmte Haare und gebräunte Haut. Wer Angaben zu dem Mann oder zum Geschehen machen kann, wird dringend gebeten, sich mit der Polizei Neustadt/Aisch unter der Telefonnummer 09161/8853-0 in Verbindung zu setzen.