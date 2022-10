Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch vermeldet, dass sie einen Ermittlungserfolg im Falle von Betrüger*innen, die sich als falsche Polizeibeamte ausgegeben haben sollen, erzielen konnte. Die ursprüngliche Anzeige einer jungen Frau führte aber zu einem ganz anderen Ergebnis als gedacht ...

Am Donnerstag (29. September 2022) wurde die Frau - nach eigenen Angaben - gegen 16.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Robert-Bosch-Straße von zwei Personen in Uniform angesprochen, die sich als Polizeibeamte vorstellten und ihr vorwarfen, dass die Reifen an ihrem Auto zu sehr abgefahren seien. In der Folge kassierten sie von der Frau 180 Euro "Bußgeld" ohne dafür eine Quittung auszuhändigen.

Polizei starte aufwendige Ermittlungen - mit überraschendem Ergebnis

Im Rahmen der von der Polizei als aufwendig beschriebenen Ermittlungen wurden unter anderem der Tathergang sowie die Fahrtwege nachvollzogen und vorhandene Kameraaufzeichnungen ausgewertet. Hierbei bemerkten die Ermittler erste Widersprüche zur Aussage der Frau. Darauf wurde sie mit den aktuellen Untersuchungsergebnissen konfrontiert. Hierbei räumte sie letztendlich ein, dass die von ihr gemeldete Verkehrskontrolle erfunden war und sie auch keinerlei Bargeld an falsche Polizist*innen übergeben musste.

Warum die Frau die Tat erfunden hat, ist bisher nicht klar. Die Polizei Neustadt an der Aisch leitete weitere Ermittlungen gegen sie ein. Ihr droht jetzt eine Strafe wegen Vortäuschens einer Straftat.