Am 03.02.2023 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch mit seinem Auto die Riedfelder Ortsstraße in stadtauswärtiger Richtung. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Tankstelle.

Hierbei wurden mehrere geparkte Fahrzeuge, sowie Schilder der Tankstelle zum Teil nicht unerheblich beschädigt. Bei der Unfallaufnahme konnten drogentypische Auffälligkeiten durch die Streife festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht, der Mann stand unter dem Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln.

Er wurde im Anschluss zur Durchführung einer Blutentnahme ins örtliche Krankenhaus verbracht. Ein Personenschaden ist glücklicherweise nicht entstanden, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 21.500 Euro. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und weiterer Delikte eingeleitet.

